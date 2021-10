¡Hizo la heroica! Sin brillar Nacional le sacó un empate al Cali, por Copa

Lo que parecía lejano, terminó siendo una realidad, luego de que Atlético Nacional logara un empate a dos contra Deportivo Cali, en el marco de la Copa Betplay, en un partido en el que los verdolagas no brillaron.

El primer tiempo de los dirigidos por Alejandro Restrepo fue para el olvido. Cali prácticamente encerró a los paisas a defender la cantidad de centros y juego por las bandas que los comandados por Rafael Dudamel plantearon durante 45 minutos.

Debido a ese juego intenso, a los 8 minutos marcaron el primer gol, por obra de Andrés Colorado, en una jugada polémica, pues todo surgió de un saque de banda que se realizó muchos metros después del lugar dónde se originó, y Nacional pedía que se repitiera el saque.

El constante ataque del Cali hizo que a los 35 minutos marcaran el 2-0, aunque con otra polémica, pues el balón aparentemente le pegó en la mano a Vásquez, del equipo local, y el árbitro dejó seguir. Por fortuna, el primer tiempo terminó así para el cuadro verde, pues pudo ser peor.

Restrepo se anotó un 10 con los cambios, y Nacional empató

Para la segunda parte Restrepo sacó a Sebastián Gómez por Álex Castro, lo que le generó al equipo verdolaga más profundidad, y por ende, mejores opciones de gol.

Sin embargo, el punto de inflexión estuvo cuando ingresaron Jonatan Álvez, Jarlan Barrera y Yeison Guzmán. Allí el equipo tomó la pelota y comenzó a crear opciones, hasta que el Uruguayo de cabeza la metió.

Minutos después del gol, Álvez tuvo que ser sustituido porque en la anotación quedó con una molestia en su rodilla, por lo que entró Jimer Fory.

En los últimos minutos, Geison Perea aprovechó un centro producto de un tiro libre y marcó el empate definitivo, aunque ahí va otro error arbitral, pues el defensor anotó en claro fuera de lugar.

Tras hacer la heroica, Nacional se lleva un empate de oro para el partido de vuelta, aunque no podrá contar con Danovis Banguero, que vio la tarjeta roja al minuto 92, en una falta que, de primera imagen, no daba para amarilla, y como había sido amonestado en el primer tiempo, no terminó el partido.

