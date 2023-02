[FOTOS] ¡Increíble! Nació un cerdito con dos hocicos y goza de buena salud

Hace unos días nació en Argentina un cerdito con dos hocicos y tras el dueño de la granja compartir algunos casos, esta historia se hizo viral y ahora, le da la vuelta al mundo.

Este hecho tuvo lugar en Ucacha, provincia de Córdoba, y el propietario del animal manifestó que a pesar de que naciera con esta extraña condición, el cerdito se encuentra bien de salud y no parece tener dificultades que afecten su desarrollo.

Así mismo dio a conocer en una radio local que es la primera vez que ve un caso como este.

«Es la primera vez que veo nacer algo así. Hace muchos años que me dedico a criar cerdos y nunca me había pasado. He visto casos similares en terneros, pero nunca en chanchitos, por eso me pareció bastante raro»

Según Ramón Aguilar, dueño del criadero, el cerdo pesó apenas 350 gramos, cuenta con dos bocas, dos lenguas y dos narices, se desconoce si ambos órganos tienen funcionalidad y los internautas se preguntan si también tendrá dos tractos digestivos.

Vea más noticias internacionales