Resumen: Blessd confirmó el nacimiento de Caleb, su primer hijo, a través de sus redes sociales, donde compartió la emoción que le produce convertirse en padre. La noticia, que puso fin a meses de expectativa alrededor de la llegada del bebé, desató una ola de felicitaciones de seguidores, amigos cercanos y figuras del entretenimiento que celebraron este nuevo capítulo en la vida del artista antioqueño.

¡Nació Caleb! Blessd confirmó que ya es papá y conmovió a las redes con tiernas fotos junto a su hijo

La vida de Blessd sumó un nuevo capítulo este 11 de junio. El cantante antioqueño confirmó el nacimiento de su primer hijo, Caleb, y compartió con sus millones de seguidores uno de los momentos más importantes de su historia personal.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete publicó varias fotografías sosteniendo al recién nacido en sus brazos. Junto a las imágenes, dejó un mensaje cargado de emoción que rápidamente se convirtió en tendencia entre sus fanáticos.

“Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar !! Hoy es el mejor día De mi vida”, escribió el artista, dejando ver la felicidad que le produjo la llegada de su primogénito.

Aunque durante las horas previas circularon versiones en redes sociales sobre el supuesto ingreso de Manuela QM a una reconocida clínica de Medellín la noche del 10 de junio, no hubo información oficial sobre el nacimiento hasta que fue el propio Blessd quien decidió compartir la noticia públicamente a través de sus plataformas digitales.

Un anuncio que desató una ola de felicitaciones

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos cercanos y figuras del entretenimiento que acompañaron al cantante en esta nueva etapa de su vida.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del streamer Westcol, quien escribió: “Voy a tener el mío rapidito pa que los metamos al mismo colegio”. Posteriormente agregó: “Te quiero mucho hermano! Felicitaciones pa! el heredero!”.

También reaccionó la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien comentó: “El amiguito de Emi. Te dije el otro día que ibas a conocer el amor más grande del mundo. Felicitaciones”.

A los mensajes se sumó Dímelo Jara, mánager del artista, quien celebró la llegada del bebé con unas palabras dirigidas a Blessd: «el mejor papá del mundo». Además, expresó: “Amén, amén, mi niño Caleb ya con nosotros, el tiempo de Dios es perfecto”.

La respuesta de los usuarios fue inmediata. En menos de una hora, la publicación acumuló miles de reacciones y comentarios de personas que felicitaron al cantante y le desearon bienestar a su familia.

La espera por la llegada de Caleb

La expectativa por el nacimiento del bebé había acompañado a Blessd durante buena parte de este año. El artista hizo público que sería padre el pasado 19 de enero de 2026 mediante una publicación en redes sociales.

En aquella oportunidad escribió: “No tengo cicatrices, ya sané los moretones… solo quiero que tú llegues, te estoy esperando hijo mío”.

El anuncio puso fin a semanas de especulaciones alrededor del embarazo de Manuela QM. Incluso, meses antes, la creadora de contenido había protagonizado varias conversaciones en redes luego de aparecer mostrando su abdomen para responder a quienes insistían en los rumores sobre una posible gestación.

Sin embargo, la relación entre ambos también estuvo en el centro de la atención pública. En marzo de este año, Blessd dejó entrever durante una transmisión en vivo con Westcol que atravesaba una separación con Manuela QM. La situación surgió en medio de versiones relacionadas con una presunta infidelidad del cantante tras la filtración de algunos chats que circularon en internet.

Pese a esas especulaciones sobre su vida sentimental, la expectativa por el nacimiento de Caleb se mantuvo. Blessd continuó expresando en diferentes momentos la ilusión que le generaba convertirse en padre y acompañó algunos de los eventos previos a la llegada del bebé, como el baby shower organizado para celebrar su nacimiento.

Por ahora, ni Manuela QM ni el artista han entregado mayores detalles sobre el parto o las primeras horas de vida del recién nacido. No obstante, las fotografías compartidas por Blessd reflejan la emoción que atraviesa la familia en este momento especial.

La llegada de Caleb marca un antes y un después en la vida del intérprete antioqueño. Acostumbrado a compartir con sus seguidores los grandes hitos de su carrera musical, esta vez eligió mostrar una faceta mucho más íntima: la de un hombre que celebra, conmovido, el nacimiento de su hijo y el inicio de una nueva etapa lejos de los escenarios.