Nacho Fernández: «No me considero ningún criminal ni asesino»

Nápoles (Italia), 3 oct (EFE).- Nacho Fernández, capitán del Real Madrid, se defendió de las críticas recibidas por su dura entrada a Portu del Girona, aseguró que no se considera "ningún criminal ni asesino" y respetó la sanción de tres partidos, esperanzado de que el recurso que presentará el club blanco lo reduzca a dos.

"Mi reflexión es fácil, cometí una entrada dura en un partido en el que haya acciones al límite, es un deporte de contacto y lo único que me importa es que Portu está bien. Fue una acción dura pero no me considero ningún criminal ni asesino. Me considero un gran profesional, lo importante es que se ha quedado en un pequeño susto. La sanción no me puedo meter, solo podía perdón a Portu", dijo en la zona mixta del Estadio Diego Armando Maradona.

"La sanción ha salido hoy que teníamos el partido que era más importante. No nos ha dado tiempo a hablar del tema, han sido días difíciles para mí, sé la repercusión que tiene el Real Madrid, que se hace todo mucho más grande. Me quedo con que hablé con Portu y está bien", añadió.

Nacho lamentó no poder ayudar al Real Madrid en un momento en el que Carlo Ancelotti está sin centrales por las lesiones de Eder Militao y David Alaba.

"El primero que está triste por lo que pasó fui yo, tengo que cumplir la sanción, ojalá pueda ser algún partido menos si recurre el club. Siempre he estado listo para el Real Madrid y ahora no podré pero el primer afectado soy yo. Me considero un gran profesional, todos conocemos errores, fue uno y pedí disculpas", afirmó.

Sobre la acción del penalti que le señalaron en Nápoles por mano, Nacho mostró sus dudas por la decisión del colegiado. "Me han dicho que es un poco dudoso el penalti, lo importante es que hemos ganado. Me tiro al suelo, no sé si por un rebote me da en la mano o si las tengo abiertas".

Por: EFE