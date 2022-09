Nace la primer cría de lobo clonado

La cría fue clonada en un laboratorio de Beijing y nació de un perro beagle. El experimento científico fue realizado por Sinogene, una compañía biotecnológica china.

Maya, la loba ártica, fue creada gracias a una célula de la piel de su madre genética. La empresa asegura que es un «avance en la protección y cría de animales salvajes y en peligro de extinción».

Beijing-based Sinogene Biotechnology Co created World’s 1st cloned Arctic Wolf named Maya. Maya is now 100 days old.

Maya lives w her surrogate Beagle mom pic.twitter.com/iNYUQtQWZF

— Carl Zha (@CarlZha) September 19, 2022