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Resumen: La Cofradía Editores anunció su lanzamiento en Bogotá como una nueva casa editorial independiente dedicada a impulsar la literatura de género, las voces diversas y las historias disruptivas en Colombia. Liderada por un equipo multidisciplinario integrado por Ángela Falla, Alvaro Vanegas, Iván Sánchez y Juan Hernández, la propuesta abarca desde la edición integral y la coedición hasta la recuperación de clásicos y la gestión de eventos culturales, con el objetivo de democratizar la lectura y generar debate social a través de un catálogo arriesgado e innovador.

Nace La Cofradía Editores: la propuesta independiente que irrumpe en el panorama literario colombiano

Con la premisa de apostarle a la literatura de género, las voces diversas y las historias que desafían lo convencional, se anunció oficialmente el lanzamiento de La Cofradía Editores, una nueva casa editorial independiente que busca transformar el ecosistema literario en el país.

La propuesta irrumpe en el mercado colombiano combinando el rigor editorial con una búsqueda estética arriesgada, orientada a publicar obras que generen diálogo crítico, incomoden y provoquen conversaciones reales en la sociedad.

Un modelo integral y disruptivo

La Cofradía Editores no solo centrará sus esfuerzos en la publicación de narrativa contemporánea, sino que desarrollará un modelo integral que abarca la edición, la coedición, la recuperación de obras clásicas del dominio público y la gestión de eventos culturales orientados a democratizar la lectura en la comunidad.

«Somos una editorial independiente que cree profundamente en el poder transformador de la palabra. Publicamos obras con una mirada crítica e innovadora porque entendemos que la literatura debe arriesgarse, democratizarse e incomodar para generar conversaciones reales en la sociedad», afirmó el Consejo Editorial de la casa independiente.

Equipo directivo y comunidad creativa

El proyecto cuenta con la dirección de un equipo multidisciplinario con trayectoria en las áreas jurídica, literaria y de gestión cultural:

Dirección General: Ángela Falla

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Dirección Editorial: Alvaro Vanegas

Dirección Jurídica y Administrativa: Iván Sánchez

Consejo Editorial: Alvaro Vanegas, Ángela Falla, Juan Hernández e Iván Sánchez

Entre la nómina inicial de autores que conforman la comunidad creativa de la editorial destacan nombres como Catalina Bernal, Juliana de la Mora, Danny Mur, Jorge Salgar, Jazz Mine, Gloria Montoya, Andrea Castillo, Karen Novoa, además de los mismos miembros del equipo directivo y editorial.