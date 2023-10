N.Zelanda entra en fase de negociaciones para formar un gobierno de coalición conservador

in

Sídney (Australia), 15 oct (EFE).- Nueva Zelanda se adentra en un periodo de negociaciones tras la victoria del conservador Partido Nacional en los comicios del sábado, que si bien más holgada de lo esperado resulta insuficiente y requiere de una coalición para gobernar.

La incógnita fundamental es si el Partido Nacional, encabezado por el exempresario Christopher Luxon y que lideró el recuento con cerca del 39% de los votos, necesitará el apoyo únicamente de la formación ultra-liberal ACT (9%) o tendrá también que recurrir a los nacionalistas NZ First (6%).

Entre el Partido Nacional y ACT, cuyas negociaciones se espera que arranquen hoy, según medios locales, suman 61 escaños (50 y 11, respectivamente), lo que les proporciona una mayoría ajustada para el Parlamento, de inicialmente 120, de acuerdo con los resultados preliminares de la Comisión Electoral.

Aunque podrían formar gobierno, parte de la atención está en el recuento de votos especiales (como el de aquellos que han votado fuera de su circunscripción), que suponen alrededor del 20% del total y cuyo resultado oficial se espera el 3 de noviembre.

Se prevé que el Partido Nacional podría perder al menos un escaño tras este recuento, por experiencias de voto previas.

En tal caso entraría en juego el nacionalista Partido NZ First, que ha resurgido en estos comicios, pues, tras gobernar en coalición durante el primer mandato de la ex primera ministra laborista Jacinda Ardern, no logró conseguir el 5% de los votos mínimos para asegurarse un escaño en 2020.

La formación ha captado las simpatías de muchos neozelandeses que protestaron contra las estrictas medidas anticovid impuestas por el gobierno laborista, así como por sus propuestas contra la inmigración o la población transexual.

Los resultados de los comicios suponen un giro radical con respecto a los de 2020, en los que arrasó Ardern -quien dimitió el pasado enero- al frente de los laboristas, logrando el 49% de los votos, algo inédito desde 1996.

Su formación centro-izquierdista, el Partido Laborista, del saliente primer ministro, Chris Hipkins, retrocedió esta vez y obtuvo casi un 27% de los sufragios, mientras sus habituales socios, el Partido Verde y el Partido Maorí, lograron el 10,8% y el 2,6%, respectivamente.

Luxon, quien lleva apenas tres años en la primera línea de política, confió hoy en su experiencia empresarial realizando "fusiones y adquisiciones" para entablar la "relación correcta" con sus futuros socios, según declaró a la prensa desde Auckland.

Por: EFE