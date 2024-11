Las redes sociales se han convertido en un lugar, donde las personas pueden opinar de lo que ven publicado, este es el caso de un hombre

Este fue el caso de un hombre de Chicago, llamado Nikko D’Ambrosio, de 32 años.

El decidió realizar una demanda de 75.000 dólares, unos 3.000 millones de pesos, contra 27 mujeres.

Sigue al canal de WhatsApp de Noticias Virales

Esta demanda según alega Nikko, estas mujeres se metieron en su vida privada y lo difamaron.

Pues el hombre al igual que las mujeres seguían una pagina llamada «Are We Dating The Same Guy» en español ¿estamos saliendo con el mismo chico?.

Ahí, estas 27 mujeres, según el sujeto lo describieron como un «pegajoso».

Nikko en la demanda sostiene que ha sufrido afectaciones emocionales, por los mensajes recibidos por las mujeres.

Esta pagina es privada de Facebook es perteneciente a la comunidad de grupos de «Conciencia de Bandera Roja».

Lo que explica la demanda es que es utilizado por mujeres para protegerse de los «hombres tóxicos».

Según detalla la demanda Nikko sintió «humillación personal, angustia y sufrimiento mental, angustia emocional, estrés, ansiedad y pérdida de ingresos».

Lea tambien: Novia se desmaya antes de dar el ‘sí’ en su boda

Más noticia de Entretenimiento.