Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez acusó al presidente Gustavo Petro de tener un "desgobierno" que busca "incendiar la ciudad" a través de las "primeras líneas". Gutiérrez boicoteó una reunión convocada por el Ministerio del Interior en el Politécnico, calificándola de "encerrona" y responsabilizó a Petro de cualquier desorden que ocurra en Medellín.

¡Muy grave! La encerrona que estaría planeando el gobierno Nacional a funcionarios de la Alcaldía de Medellín

La tensión política entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro escaló dramáticamente, luego de que el mandatario local anunciara que la administración distrital no asistirá a una reunión convocada por el Ministerio del Interior. Gutiérrez calificó el encuentro de «encerrona» y acusó al Gobierno Nacional de instrumentalizar el desorden y activar las «primeras líneas» para «incendiar la ciudad».

El pulso se hizo público a través de las redes sociales del alcalde, donde Gutiérrez cuestionó el lugar y la coincidencia de la convocatoria. «Resulta que ahora desde el Ministerio del Interior nos citan al Politécnico, desde donde salieron y terminaron el recorrido los encapuchados de antier. Y justo de manera muy ‘coincidencial’ han citado a marchas para el día de mañana, terminando en el Politécnico», señaló el mandatario.

Gutiérrez afirmó haber dado instrucciones claras de que «nadie de la @AlcaldiadeMed va a esa encerrona». En cambio, invitó a los funcionarios nacionales a ser atendidos directamente en la Alcaldía, e incluso los convocó al Puesto de Mando Unificado (PMU) «para hacer seguimientos a las marchas que ustedes mandaron a hacer para generar desorden».

Le puede interesar: Consejo de Estado le pone ‘tate quieto’ a Petro y limita sus alocuciones presidenciales por violar el derecho a la información

Acusación Directa y Responsabilidad

El alcalde no escatimó en críticas, acusando al presidente de solo acordarse de Medellín para dos fines: reunirse con criminales en el reciente «Tarimazo» y para activar el caos en la ciudad. «El desgobierno Petro solo se acuerda de Medellín para verse con bandidos en el ‘Tarimazo’ y para activar las primeras líneas para incendiar la ciudad», sentenció.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Federico Gutiérrez responsabilizó directamente al Presidente y a sus funcionarios de cualquier disturbio que pueda ocurrir en Medellín durante la jornada de mañana, pidiéndoles que «dejen de incitar al odio» y que «dejen tranquila a Medellín y a Colombia entera».

¡Muy grave! La encerrona que estaría planeando el gobierno Nacional a funcionarios de la Alcaldía de Medellín