¡Muy grave! Jeisson Quiñones de Águilas Doradas, denuncia que están usando su nombre para involucrarlo con apuestas deportivas

En medio de la preocupación que existe por la vinculación de las apuestas ilegales con el fútbol colombiano, Jeisson Quiñones, de Águilas Doradas, hizo una grave denuncia.

De acuerdo con lo que ha revelado el jugador está siendo involucrado con presuntas apuestas deportivas, relación de la que se desmarcó de inmediato.

“Por medio de la presente quiero manifestar mi inconformidad y rechazo sobre todos los rumores que están afectando mi buen nombre”, arrancó el comunicado del jugador.

De acuerdo con la denuncia de Quiñones, “hay personas inescrupulosas con malas intenciones que se están haciendo pasar por mi”.

El jugador explicó que personas, sobre las que no entregó detalles, han utilizado números de teléfono falsos”.

Jeisson Quiñones de Águilas Doradas hace una grave denuncia

Quiñones indicó que esos actos ilegales le están dañando su imagen como jugador de fútbol, “para involucrarme en las apuestas deportivas”, agregó.

“Como profesional quiero dejar en claro que no estoy, ni me interesa estar involucrado en estos asuntos, como tampoco he recibido dinero de dichas apuestas” agregó.

En el comunicado, que ha sido replicado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, se define como “un hombre trabajador y correcto que me he ganado las cosas con mi esfuerzo y sacrificio”.

El jugador agregó que la situación ya fue puesta en manos de abogados para que procedan ante las autoridades competentes, que le ayuden a llegar a los responsables de dichas acusaciones.

“No dejaré que mi nombre se vea empañado por terceros que quieren acabar con mi buena reputación”, termina la misiva.

