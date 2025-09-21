¡Muy duro y largo! Acaba de temblar en Antioquia

Resumen: Las alertas de Google se activaron en los celulares

Minuto30.com .- Un sismo de mediana intensidad se registró en territorio antioqueño a las 3:17 p. m. de este domingo.

Según el reporte preliminar, el sismo tuvo una magnitud de 4.5, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 66 kilómetros de Medellín, con una profundidad superficial, lo que generó una fuerte percepción en la población.

Las alertas de Google se activaron en los celulares de los habitantes de municipios como Medellín, Sabaneta, Envigado y Bello, donde se sintió con fuerza el temblor.

