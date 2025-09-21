¡Qué 24 tan movido! Tembló en Colombia, y el epicentro fue en Antioquia
Foto: Archivo
¡Muy duro y largo! Acaba de temblar en Antioquia

Resumen: Las alertas de Google se activaron en los celulares

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Un sismo de mediana intensidad se registró en territorio antioqueño a las 3:17 p. m. de este domingo.

Según el reporte preliminar, el sismo tuvo una magnitud de 4.5, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 66 kilómetros de Medellín, con una profundidad superficial, lo que generó una fuerte percepción en la población.

Las alertas de Google se activaron en los celulares de los habitantes de municipios como Medellín, Sabaneta, Envigado y Bello, donde se sintió con fuerza el temblor.

Preliminar del @sgcol

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad