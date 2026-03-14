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Resumen: El estratega antioqueño ha movido sus fichas para este encuentro, buscando un equilibrio entre la nómina que logró la clasificación y jugadores que necesitan ritmo de competencia

¡Muy animados se fueron para Montería! Convocados del DIM para enfrentar a Jaguares tras su clasificación en Libertadores

Minuto30.com .- El ambiente en el “Poderoso” es inmejorable, pero la exigencia no para. El plantel del Deportivo Independiente Medellín entrenó este sábado para ultimar detalles tácticos antes de su desplazamiento hacia la capital de Córdoba.

Con la moral en alto, el equipo busca tres puntos vitales ante Jaguares en el caluroso estadio Jaraguay.

El itinerario del ‘Rojo’

El equipo no pierde tiempo y mantiene una logística estricta para mitigar el desgaste físico:

Sábado 2:00 p. m.: El grupo se desplazó al Aeropuerto Enrique Olaya Herrera.

Sábado 3:00 p. m.: Vuelo directo con destino a Montería.

Domingo 6:20 p. m.: Pitazo inicial en el Estadio Jaraguay, por la fecha 11.

Lunes tarde: Regreso a Medellín para iniciar la preparación del clásico contra Junior, partido que se jugará el 19 de marzo.

Los elegidos de Alejandro Restrepo

El estratega antioqueño ha movido sus fichas para este encuentro, buscando un equilibrio entre la nómina que logró la clasificación y jugadores que necesitan ritmo de competencia. Entre los viajeros destacados se encuentran:

En el arco: Salvador Ichazo.

Defensa, bandas y medio campo: Frank Fabra, Didier Moreno, Léyser Chaverra, Francisco Chaverra y Gerónimo Mansilla.

Cuota internacional: Enzo Larrosa y el atacante Fidrisweski “El Polaco”.

El Medellín necesita sumar de a tres en Montería para no quedar relegado de los ocho, aprovechando el envión anímico que significa ser el único representante paisa vivo en la Libertadores 2026.

Los árbitros

Para el trascendental duelo de este domingo 15 de marzo entre Jaguares FC e Independiente Medellín en el estadio Jaraguay, la Comisión Arbitral ha designado al caldense Sebastián Toro como el juez central encargado de impartir justicia.

El equipo arbitral en campo se completa con Alexander Guzmán (Norte) como Asistente Nro. 1, Johan Castro (Bogotá) como Asistente Nro. 2 y William Crawford (Córdoba) como cuarto árbitro.

Por su parte, la tecnología del VAR estará bajo la supervisión de Heider Castro, acompañado por Gustavo Cortés en el AVAR, ambos de la delegación de Bogotá, garantizando así el respaldo arbitral para este choque clave de la fecha 11.

Tabla de posiciones

El enfrentamiento de este domingo en el Jaraguay será un duelo directo por la recuperación en la clasificación general. Actualmente, Jaguares de Córdoba se ubica en la decimoquinta posición con 10 unidades, mientras que el Independiente Medellín llega necesitado de un triunfo al ocupar el puesto 16 con apenas 7 puntos.

Una victoria para el ‘Poderoso’ no solo significaría igualar la línea del equipo felino, sino también comenzar a recortar la distancia frente al grupo de los ocho, aprovechando el impulso anímico de su reciente éxito en el plano internacional.