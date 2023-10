‘Muy angustiante’: Como prueba de vida sale a la luz un VIDEO de una rehén Israelí en Gaza

El grupo terrorista Hamás, fue el encargado de compartir el video donde muestran a una de sus rehenes como prueba de vida

La victima es una mujer franco-israelí de 21 años, Maya Sham, fue secuestrada el pasado sábado, 7 de octubre.

Ella se encontraba en una fiesta electrónica donde llegó el grupo criminal y acabo con la vida de centenares de personas.

Al parecer son 199 personas las que han sido secuestradas por este grupo , entre ellas Maya.

Un porta voz del grupo terrorista Hamás dijo que los rehenes serian liberados apenas Israel acepte los términos interpuestos.

En el video Sham cuenta que «Hola, me llamo Maya Sham. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí.»

En el video se ve a la mujer fuertemente lastimada.

