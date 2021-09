‘Los duros’ de la música popular se juntaron para sacar un ‘temazo’

La madrugada de este 16 de septiembre se estrenará un tema que promete ser todo un hit en el cual participan 10 de los artistas más reconocidos de la música popular en el país.

Los cantantes que se unieron al tema

Se trata de «Guaro Remix», un proyecto convocado por Pipe Bueno y que integra a Darío Gómez, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro , Jhonny Rivera , Yeison Jiménez , Jhon Alex Castaño , Alzate , Jessi Uribe y Juan Pablo Navarrete.

En sus redes sociales, Pipe Bueno, ha generado expectativa por el tema, en una de sus publicaciones escribió, «un trabajo que no fue nada fácil… donde solo me queda agradecer la buena disposición y a la amistad que todos y cada uno de los integrantes de esta canción me demostraron, ya que coordinar la agenda de 10 artistas es una odisea, pero gracias a ellos se pudo realizar de la mejor manera».

En otra publicación acompañada de una foto con varios de los cantantes dijo, «¿Están preparados del hígado pa’ esta noche? Se viene Guaro Remix. Todos pendientes a media noche ¿Cuántos quieren escucharla? y ¿Desde que país?».

