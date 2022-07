En las últimas horas se conoció de un ataque ruso con tanques, a un grupo de militares ucranianos en Donbás, en el que habría muerto el soldado colombiano Camilo Márquez, de 32 años.

El militar había viajado a tierras europeas, como artillero y experto en lanzacohetes, de una legión extranjera que buscaba apoyar a ucrania en la guerra contra Rusia.

Márquez, hizo parte de la Policía Nacional, y en cuanto estalló el conflicto se unió a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, un grupo militar compuesto por voluntarios extranjeros.

Según la prensa internacional, el colombiano se enfrentaba con un lanzacohetes contra varios vehículos de guerra, para distraerlos mientras sus compañeros se resguardaban.

En el momento, su familia está haciendo los trámites con autoridades de Polonia para que su cuerpo sea repatriado.

🇺🇦news says the first Colombian🇨🇴 in the Ukrainian Foreign Legion has been Killed in Action. Russian🇷🇺 news says he was a “mercenary.”

Noticias🇺🇦 dicen que un Colombiano🇨🇴 que había formado parte de la Legión Extranjera Ucraniana🇺🇦 murió durante batalla. Paz en su tumba. pic.twitter.com/YFjNeOItOB

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 19, 2022