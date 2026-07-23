Resumen: A partir de las 21:00 horas del mismo miércoles, decenas de familias, niños, activistas y defensores de los derechos de los animales se congregaron en las afueras del establecimiento

¡Murió por las lesiones! A rocky, el perrito arrastrado con la camioneta de su propietaria, lo despidieron con mariachis

Minuto30.com .- Tragedia e indignación es lo que ha despertado el caso de Rocky; tras días de agonía, este miércoles 22 de julio se confirmó su fallecimiento: El perro de raza Gran Pirineo de 14 años de edad fue víctima de un atroz acto de maltrato animal en el municipio de Saltillo, norte de México.

El reporte del hospital veterinario confirmó que el deceso del ejemplar ocurrió a las 9:05 horas, luego de no resistir las complicaciones derivadas de un daño neurológico irreversible causado por un trauma medular agudo, secuela directa de las graves heridas que sufrió al ser arrastrado por la vía pública.

El ataque grabado en video y la acción judicial

Los hechos salieron a la luz el pasado sábado 18 de julio, cuando comenzaron a circular desgarradoras imágenes grabadas por residentes del fraccionamiento Villas de San Miguel. En los videos, difundidos masivamente en redes sociales, se observaba cómo una camioneta de lujo arrastrabas al canino por el pavimento. Usuarios digitales identificaron de inmediato a la conductora y dueña del animal como Liliana «N».

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) activó protocolos de investigación de campo y gabinete tras catalogar el hecho como un «maltrato evidente a un ser sintiente». La actuación de la justicia deja hasta el momento dos personas bajo custodia:

Jorge: Esposo de la presunta agresora, fue el primer capturado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) luego de obstaculizar las diligencias de los agentes e incurrir en amenazas contra la autoridad.

Liliana: Señalada como la autora material de la agresión, permanece aprehendida y sujeta a proceso penal ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas tras confirmarse la muerte de la mascota.

Homenaje ciudadano y emotiva despedida con mariachi

El trágico final de Rocky movilizó a la sociedad saltillense. La clínica veterinaria Pets Care, donde el perro recibió atención médica en sus últimas horas, convocó a una reunión comunitaria en honor a la mascota.

A partir de las 21:00 horas del mismo miércoles, decenas de familias, niños, activistas y defensores de los derechos de los animales se congregaron en las afueras del establecimiento. Con veladoras, flores y acompañados por un grupo de mariachi, la ciudadanía le rindió un homenaje de despedida a Rocky, convirtiendo la jornada en una manifestación pacífica para exigir castigos severos contra el maltrato animal en Coahuila.