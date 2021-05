Murió el papá del cantante vallenato Omar Geles

A través de su cuenta de Instagram, el cantante vallenato Omar Geles le dejó un mensaje de despedida a su padre, quien habría fallecido tras tener complicaciones con el covid-19.

Presumen que el cantante no está en Colombia, y tuvo que recibir la triste noticia por medio de una llamada. El artista estaría en Houston, Estados Unidos, por lo que en las próximas horas llegará al país.

Lea también: MOE: Hubo 112 hechos de violencia contra líderes en Colombia de enero a marzo

«DIOS mío te doy gracias por haberme regalado un padre tan noble, que me enseñó el amor y la honestidad. Mi viejo lindo no sabes cuan grande es mi dolor, no sabes el dolor que está sintiendo mi mamá que aunque no estaban juntos y no lo hubiera demostrado nunca dejo de quererte, gracias por fijarte en ella y ponerme en su vientre, gracias por todos mis hermanos bellos que amo con toda mi alma», expresó el artista al publicar una fotografía de sus padre juntos a dos pequeños.