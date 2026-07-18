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Resumen: Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, murió a los 30 años en Barbados. Aunque las causas de su fallecimiento no han sido confirmadas oficialmente, distintos medios han revelado versiones sobre sus últimos días. La actriz se pronunció a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje para despedir a su hijo y agradecer las muestras de apoyo recibidas.

Murió Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica: esto se sabe sobre su fallecimiento

La actriz cubana Aylín Mujica, reconocida por su participación en producciones como Sin senos no hay paraíso, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 30 años. Aunque el fallecimiento ocurrió el 16 de julio en Barbados, la noticia fue confirmada públicamente un día después y, desde entonces, se han conocido nuevos detalles sobre lo sucedido.

Hasta ahora, la familia no ha informado oficialmente cuál fue la causa de la muerte. Sin embargo, distintos medios de entretenimiento han divulgado versiones sobre las circunstancias previas al fallecimiento, las cuales no han sido confirmadas por los familiares ni por las autoridades.

Versiones sobre los últimos días de Mauro Menéndez

La periodista Mandy Fridmann informó en el programa Las Top News que el joven había presentado un cuadro de neumonía antes de viajar a Barbados. Según esa versión, su madre le habría recomendado no realizar el desplazamiento debido a su estado de salud y a los riesgos que implicaba el viaje.

Pese a ello, Mauro decidió mantener sus planes y asistir a un partido de béisbol en la isla.

Por su parte, el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, señaló que el joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial después de realizar actividad física. Ese medio indicó que una de las hipótesis conocidas apunta a que habría sufrido un infarto.

No obstante, esa información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que las causas del fallecimiento siguen sin ser establecidas públicamente.

La actriz recibió la noticia mientras trabajaba

De acuerdo con Hola! México, Aylín Mujica se encontraba participando en las grabaciones de Top Chef VIP, en Colombia, cuando fue informada de la muerte de su hijo.

Tras conocer la noticia, suspendió sus compromisos laborales y viajó para adelantar los trámites correspondientes.

A través de sus redes sociales, Aylín Mujica rompió el silencio y compartió un emotivo mensaje en el que expresó el profundo dolor que enfrenta tras la muerte de su hijo.

«Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo», escribió la actriz.

Desde entonces, seguidores, amigos y colegas le han enviado numerosos mensajes de apoyo.

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El padre del joven confirmó el fallecimiento

Quien confirmó públicamente la noticia fue Osamu Menéndez, padre de Mauro, mientras viajaba hacia Barbados para realizar el reconocimiento del cuerpo.

«Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias».

Su mensaje generó una amplia ola de solidaridad entre personas cercanas a la familia y seguidores de la actriz.

Mensajes de apoyo

Tras conocerse el fallecimiento, varias figuras del entretenimiento expresaron sus condolencias.

Entre ellas estuvo la actriz Maribel Guardia, quien escribió:

«Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor».

También Yoraisy Gómez, esposa de Osamu Menéndez, compartió un emotivo mensaje recordando a Mauro y expresando el impacto que su partida ha dejado en la familia.

¿Quién era Mauro Menéndez?

Mauro Menéndez era DJ y productor musical. Bajo el nombre artístico MAAHEZ, desarrolló una carrera enfocada en géneros como house, tech house, latin house y moombahton.

A lo largo de su trayectoria colaboró con artistas como DVBBS, Good Times Ahead, Jenn Morel y San Pacho, además de lanzar producciones como Tequila, Isla de Mujeres, Dirty Flow, Matadora y Safari.

En sus redes sociales compartía con frecuencia contenido sobre sus presentaciones, viajes y proyectos musicales, actividad que mantuvo hasta pocos días antes de su fallecimiento.

Mientras la familia enfrenta este difícil momento, continúan las muestras de solidaridad hacia la actriz, a la espera de que se conozca oficialmente la causa de la muerte del joven.