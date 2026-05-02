¡Murió lejos «de casa»! Venezolano fue asesinado en Sonsón

Resumen: De acuerdo con el reporte preliminar ciudadano, la víctima de este lamentable suceso fue plenamente identificada

Minuto30.com .- La violencia vuelve a enlutar al municipio del Oriente antioqueño. Durante la noche del pasado viernes 1 de mayo, se registró un nuevo caso de homicidio que encendió las alarmas de la comunidad y de las autoridades locales.

De acuerdo con el reporte preliminar ciudadano, la víctima de este lamentable suceso fue plenamente identificada con los siguientes datos:

Nombre: Enderson José Materano Luque.

Edad: 32 años.

Nacionalidad: Venezolana.

Hasta el momento, no se han revelado los detalles sobre la manera en que ocurrió el ataque ni los posibles móviles del crimen.

Las autoridades competentes ya se encuentran al frente del caso, realizando las investigaciones pertinentes, la recolección de pruebas y los actos urgentes para dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de violencia en la región.

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