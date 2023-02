Un hombre murió al intentar atracar al precandidato a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega

in

En un intento de robo a Máximo Noriega, líder político del Pacto Histórico en Barranquilla, y precandidato a la Gobernación del Atlántico, confirmó que cuatro sujetos lo abordaron cuando salía de un cajero automático.

Los hechos se presentaron en el barrio Villa Carolina, al norte de la ciudad, cuando el hoy occiso llegó hasta la víctima, quien estaba acompañado de su hija y les quitó una cadena y los celulares.

«Dos de los sujetos me apuntaron con el arma al pecho y me exigieron que les entregara mi celular y una cadena, mientras que a mi hija le arrebataron su celular. Ella empezó a gritar de manera descontrolada, pues pensó que me iban a hacer algo, pero gracias a Dios uno de mis escoltas pudo repeler la situación y uno de ellos resultó abatido, mientras los otros tres se dieron a la huida», relató Noriega.

La situación también fue denunciada en su cuenta de Twitter, por el diputado del Atlántico Nicolás Petro, quien dijo que Noriega, también habría recibido amenazas de muerte de los otros tres hombres que escaparon:

“Hace pocos minutos @Maximo_NoriegaR, precandidato a la Gobernación del Atlántico, fue abordado por 4 motorizados armados, le robaron algunas pertenencias y fue amenazado de muerte. Solicito a las autoridades competentes brindar seguridad e investigar a fondo”, escribió.

Mientras que el afectado pidió acciones urgentes, ya que podría tratarse de un atentado: “No es un problema de convivencia, sino sumamente importante que requiere que todos colaboremos en esa tarea, pues podría corresponder a las denuncias que he venido realizando sobre la inseguridad en Barranquilla», aseguró.

El mismo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Jorge Urquijo, hizo presencia en el lugar, para iniciar la investigación de los hechos.

