Murió el hombre que recibió el primer trasplante de corazón de cerdo

David Bennett, el primer paciente trasplantado con un corazón de cerdo, murió dos meses después del experimento. El hombre de 57 años falleció él pasado martes 8 de marzo en el Centro Médico de la Universidad de Maryland.

Aunque no se conoce la causa exacta de la muerte del hombre, los médicos aseguraron que la salud del paciente se deterioro días antes.

With the help of a physical therapist, Pig Heart Transplant Patient David Bennett sings America the Beautiful before the #SuperBowl on NBC (@SNFonNBC) 5 weeks after his life saving surgery performed by @UMmedschool doctors. #SBLVI #UMmedschool #PT pic.twitter.com/2kvp4cKkHm

— University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) February 14, 2022