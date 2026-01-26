Menú Últimas noticias
    Murió hombre apuñalado en San Benito: alcanzó a revelar quién lo atacó

    Antes de que su estado de salud empeorara, el joven de 28 años logró revelar la identidad de la persona que lo lesionó

    Publicado por: SoloDuque

    Foto de archivo: Minuto 30.
    Resumen: El jueves 22 de enero recayó; ante el deterioro de su salud y la gravedad de la herida, su familia lo llevó de urgencia a una Unidad Intermedia

    Minuto30.com .- Lo que parecía una herida superada terminó en tragedia. En las últimas horas se conoció el deceso de un joven de 28 años, quien fue víctima de un ataque con arma blanca el pasado martes 20 de enero en el sector de San Benito, en pleno corazón de Medellín.

    A pesar de haber recibido atención médica inicial, las complicaciones derivadas de la lesión apagaron su vida días después en un centro asistencial del noroccidente de la ciudad.

    El periplo médico de la víctima

    Se conoció que ell joven salió de su casa la tarde del 19 de enero sin avisar para donde; a las 04:00 a. m. del 20 de enero, sus familiares fueron informados de que había sido trasladado al Hospital General tras ser herido con arma blanca en la Avenida De Greiff.

    Ese mismo martes, tras las curaciones, el paciente fue dado de alta y regresó a su hogar.

    El jueves 22 de enero recayó; ante el deterioro de su salud y la gravedad de la herida, su familia lo llevó de urgencia a una Unidad Intermedia del noroccidente de Medellín.

    Debido a la complejidad de su cuadro clínico, fue remitido a otro hospital de mayor complejidad, donde lamentablemente falleció la madrugada del domingo 25 de enero.

    Pista clave: La víctima identificó a su agresor

    Un detalle fundamental en la investigación, conocido por Minuto30, es que antes de que su estado de salud empeorara, el joven de 28 años logró manifestar a sus familiares la identidad de la persona que lo lesionó.

    Esta declaración de la víctima es ahora el eje central para dar con la captura del presunto agresor.

    Por ahora, la manera de muerte quedó registrada “por establecer” mientras Medicina Legal determina si el deceso fue producto directo de la puñalada o si hubo alguna complicación en el tratamiento inicial. La inspección técnica del cadáver fue realizada en el hospital del noroccidente de Medellín por unidades de criminalística.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


