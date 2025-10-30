Murió «el pequeño will» de El Príncipe del Rap

Resumen: Además de su trabajo con Will Smith, Myers Jr. también fue parte de la miniserie de seis episodios Los Jackson. Fuera de la actuación, Myers Jr. dejó un legado social importante como cofundador de Fellaship Men's Group, espacio seguro para que los hombres aborden desafíos emocionales y de salud mental.

Minuto30.com .- El mundo del entretenimiento está de luto por la sensible pérdida del actor Floyd Roger Myers Jr., quien falleció a los 42 años de edad. La noticia fue confirmada por su hermana, Tyree Trice.

Myers Jr. es especialmente recordado por los seguidores de la televisión por su papel en la icónica serie El Príncipe de Bel-Air, donde tuvo el memorable rol de interpretar a un joven Will Smith en el segundo episodio de la comedia.

También dio vida a un Joven Jackson:

Además de su trabajo con Will Smith, Myers Jr. también fue parte de la miniserie de seis episodios Los Jackson, donde encarnó al hermano de Michael Jackson, Marlon, durante la infancia del popular grupo musical.

Fuera de la actuación, Myers Jr. dejó un legado social importante como cofundador de la organización sin ánimo de lucro Fellaship Men’s Group. Esta iniciativa está dedicada a crear un espacio seguro para que los hombres aborden desafíos emocionales y de salud mental.

