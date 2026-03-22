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    Murió Eduardo Robayo Ferro: no solo fundó Kokoriko; creó un hábito de consumo

    Robayo Ferro transformó un plato sencillo en una de las franquicias más exitosas y recordadas por los colombianos

    Publicado por: SoloDuque

    Fotos: Redes Sociales
    Murió Eduardo Robayo Ferro: no solo fundó Kokoriko; creó un hábito de consumo

    Resumen: Robayo Ferro transformó un plato sencillo en una de las franquicias más exitosas y recordadas por los colombianos

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    Minuto30.com .- Colombia despide a uno de sus capitanes de industria más icónicos. En la tarde de este sábado, a los 91 años, falleció Eduardo Robayo Ferro, el hombre detrás del imperio de Kokoriko y pionero en la industrialización y popularización del pollo asado en el territorio nacional.

    La noticia fue confirmada por su esposa, Alba Lucía Gómez, generando una ola de mensajes de condolencias desde todos los sectores productivos del país.

    El legado del “Rey del Pollo”

    Robayo Ferro transformó un plato sencillo en una de las franquicias más exitosas y recordadas por los colombianos.

    Bajo su liderazgo, Kokoriko se convirtió en un símbolo de tradición familiar, logrando expandirse por todo el país y manteniendo su vigencia durante décadas en un mercado altamente competitivo.

    Un referente de perseverancia

    Más allá de los negocios, Eduardo Robayo es recordado como un ejemplo de visión comercial. Su capacidad para leer el mercado colombiano permitió que el pollo asado pasara de ser una opción ocasional a convertirse en el almuerzo dominical por excelencia de millones de hogares.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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