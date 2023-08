Murió Darren Kent, el actor de Juego de Tronos

El actor Darren Kent, conocido por su participación en la serie Juego de Tronos, falleció a los 36 años.

Es de anotar que el actor falleció el pasado viernes, pero la noticia de su muerte no fue conocida hasta este martes por deseo de su familia.

Por el momento, no se ha especificado la causa del fallecimiento. Sin embargo, el actor fue diagnosticado de osteoporosis y artritis hace unos años y tenía además un extraño trastorno cutáneo.

La información fue dada a conocer por Carey Dodd Asociates, la agencia que representaba al actor y escritor, a través de un breve comunicado en redes sociales.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

— Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023