Murió por covid-19 el chamán que afirmó haber creado una ‘pócima’ para el virus

El chamán que afirmó haber creado una “pócima” para acabar con el brote de COVID-19 en Sri Lanka, Asia, murió el pasado jueves a causa del virus. Su familia reiteró que el hombre había rechazado la vacuna.

Eliyantha White trató a las estrellas del deporte y a los principales políticos con la poción, que dijo que le llegó en un sueño.

El hombre de 48 años, afirmó que podía acabar con la pandemia en Sri Lanka y en la India con solo verter envases de su agua “bendita” en los ríos.

La Ministra de Sanidad, Pavithra Wanniarachchi, que respaldó ese tratamiento del agua, se infectó dos meses después y acabó en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Luego fue retirada del cargo.

El chamán se enfermó con el virus a principios de este mes y fue trasladado al hospital donde su condición empeoró, detallaron medios locales.

Quien decía ponerle fin al brote de Covid-19 con agua «bendita» murió a causa del virus, dijo su familia el jueves.

Eliyantha White was reportedly a spiritual healer from Colombo able to materialise medicine through spirits of Rishis. Unfortunately he was called බොරුවේ උපත. He has claimed to have treated many notable figures including Salman Khan, Sachin Tendulkar, Shah Rukh Khan #RIP pic.twitter.com/NCaoaCVDnA

— Being Yakin ® (@ItsYakin) September 23, 2021