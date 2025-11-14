Resumen: Jefferson, alias 'Chom', reconocido fletero de Medellín, murió tras enfrentamiento con la Policía el 4 de noviembre. Tenía condena de 18 años por hurto calificado y agravado.

Murió alias ‘Chom’ en Medellín: Con fiesta y pólvora despidieron al que llamaban el ‘fletero de fleteros’

Jefferson, conocido como alias ‘Chom’ o ‘Botija’, murió el pasado martes 11 de noviembre mientras era intervenido quirúrgicamente en el hospital San Vicente Fundación de Medellín.

Alias ‘Chom’, considerado como el ‘fletero de fleteros’ de la capital antioqueña, falleció tras permanecer ocho días luchando por su vida después de resultar herido en un enfrentamiento armado con la Policía.

El deceso del fletero de 25 años generó revuelo en Medellín, especialmente en la comuna 3 de Villa Guadalupe en Manrique, donde decenas de habitantes organizaron una alborada con pólvora durante toda la noche del martes y madrugada del miércoles, en lo que aparentemente fue una despedida al delincuente.

Los hechos que terminaron con la vida de alias ‘Chom’ ocurrieron el 4 de noviembre en La Candelaria. Según el reporte oficial de las autoridades, el fallecido, junto a otro joven de 21 años, se desplazaban en motocicleta cuando interceptaron a un ciudadano de 39 años.

Los atracadores agredieron a la víctima con un arma traumática, provocándole lesiones en su intento por despojarla del vehículo recién adquirido. Sin embargo, dos patrulleros de la Policía que realizaban su recorrido habitual en la zona, reaccionaron a la escena, provocando un intercambio de disparos entre los uniformados y los delincuentes.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, compartió a través de su cuenta en la red social X el video del momento exacto del robo frustrado, acompañado de un contundente mensaje: «resultaron lesionados en el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado y posteriormente capturados con el arma de fuego que les fue incautada. Fueron trasladados bajo custodia para la respectiva atención médica y, el día de hoy, uno de ellos, alias ‘Chom’, falleció. No vamos a parar, y TODAS las capacidades del Estado están dispuestas para perseguir a los atracadores».

Tras el enfrentamiento, ambos asaltantes fueron trasladados de urgencia bajo custodia policial, mientras que la víctima del hurto fue remitida a otro centro asistencial.

Jefferson tenía un extenso prontuario criminal

El delincuente había purgado una condena de 18 años de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado, tras su captura registrada el 20 de septiembre de 2018. La pena la cumplió desde su domicilio bajo la modalidad de detención domiciliaria.

Alias ‘Chom’ era identificado por las autoridades como el cabecilla de una banda criminal especializada en el robo de vehículos, particularmente motocicletas de alta gama, y en el hurto de elementos de valor en diferentes sectores de Medellín.

Su zona de influencia se concentraba principalmente en el nororiente y centro de la ciudad, aunque su accionar se extendía por toda la capital antioqueña.

En redes sociales, especialmente en plataformas como Facebook e Instagram, el fallecido gozaba de cierta notoriedad por publicar videos y fotografías relacionadas con su estilo de vida y actividades delictivas. Esta presencia digital lo convirtió en una figura conocida tanto en el mundo criminal como entre residentes de las zonas donde operaba su banda.

La muerte de ‘Chom’ fue recibida con reacciones divididas en Medellín. Mientras que en algunos sectores de Villa Guadalupe se realizaron manifestaciones de duelo con pólvora y aglomeraciones, en otras zonas de la ciudad las autoridades recibieron expresiones de respaldo ciudadano por la labor policial que llevó a frustrar el robo y al posterior deceso del delincuente.

