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    ¡Luto en Medellín! Muere trágicamente un integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos en accidente de tránsito

    Las autoridades de tránsito competentes avanzan en las investigaciones respectivas para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo este lamentable accidente

    Publicado por: SoloDuque

    Bombero Jarrinson Obed Hincapié Aguilar
    Bombero Jarrinson Obed Hincapié Aguilar. Foto: @ficogutierrez
    ¡Luto en Medellín! Muere trágicamente un integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos en accidente de tránsito

    Resumen: La tragedia golpea directamente a los organismos de socorro de la ciudad, quienes hoy despiden a uno de sus compañeros. Jarrinson Obed Hincapié dedicó su vida a proteger a la ciudadanía y a atender las emergencias en Medellí

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    Minuto30.com .- La ciudad de Medellín amanece sumida en la tristeza. Jarrinson Obed Hincapié Aguilar, un valiente integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital antioqueña, perdió la vida la noche de este sábado a causa de un trágico accidente de tránsito. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, fue el encargado de confirmar la dolorosa noticia y enviar un mensaje de solidaridad a la institución y a la familia de la víctima.

    La tragedia golpea directamente a los organismos de socorro de la ciudad, quienes hoy despiden a uno de sus compañeros. Jarrinson Obed Hincapié dedicó su vida a proteger a la ciudadanía y a atender las emergencias en Medellín, un legado de vocación y servicio que hoy es exaltado por las autoridades locales tras su repentina partida en las vías.

    «Comparto su tristeza»: el sentido mensaje del Alcalde

    A primera hora de este domingo, el alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para expresar su profundo dolor por el siniestro vial que cobró la vida del rescatista. El mandatario extendió sus condolencias a la familia bomberil de la ciudad y a los allegados de Hincapié.

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    «Con profundo dolor lamento informar el fallecimiento de Jarrinson Obed Hincapié Aguilar, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quien perdió la vida anoche en un trágico accidente de tránsito. (…) Como Alcalde y como ciudadano, comparto su tristeza, elevo una oración por su eterno descanso y agradezco su entrega, valentía y vocación de servicio al proteger la vida de los demás», manifestó el alcalde Gutiérrez.

    Las autoridades de tránsito competentes avanzan en las investigaciones respectivas para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo este lamentable accidente durante la noche del sábado.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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