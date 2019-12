Murió Alle Willis, compositora de la reconocida canción “I’ll Be There For You” de ‘Friends’

La compositora Alle Willis, quien escribió la canción “I’ll Be There For You‘ de la serie ‘Friends‘, murió el pasado 24 de diciembre a causa de una afección cardiaca.

El diario The New York Times fue el que dio la noticia confirmada por la compañera de Willis, Prudence Fenton, quien afirmó que Allen murió por un “evento cardiaco”.

En el perfil oficial de Alle se ve la publicación del periódico estadounidense mencionando que están “extremadamente conmocionados y devastados” por dar tal noticia.

Willis escribió la canción oficial de la serie ‘Friends‘, que le dio reconocimiento mundial. Además es autora de varios sencillos de la banda Earth, Wind and Fire y de la cinta ‘Beverly Hills Cop‘.