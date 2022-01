Muriel rompió el silencio sobre las millonarias acusaciones de su exesposa

in

El futbolista Luis Fernando Muriel anda en líos desde ayer y no solo por la desconvocatoria de la Selección Colombia, fue su expareja la que reveló que demandó al futbolista a finales del año pasado pero este ya rompió el silencio y se defendió.

La demanda, según palabras de ella, fue porque Muriel no está cumpliendo «como debe ser». Sin embargo, la palabra del jugador que actúa en la Atalanta difiere de esta versión, ya que asegura no haber sido demandado, sino que Rentería exige que la cuota acordada se incremente.

«En ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas, por lo tanto no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas», escribió Muriel junto a una publicación en su Instagram.

El jugador asegura que el pedido de su expareja es de diez veces más de lo acordado en agosto del 2020. En estos momentos, él dice estarle pasando 30 millones de pesos mensuales para la manutención de sus tres hijas, pero ella habría exigido más de 300 millones al mes, teniendo en cuenta las ganancias del futbolista en Italia.

«La conducta desleal y deshonesta de la señora Rentería, de tratar asuntos íntimos y privados con el afán de desprestigiar al señor Muriel, se convierte en una herramienta reprochable, cuando lo señalado por esta, carece de verdad», se lee en el comunicado.

La exesposa de Muriel pide 300 millones mensuales repartidos de la siguiente manera:

Para pagar el año del colegio de las niñas. 165 millones de pesos.

Deuda de la medicina prepagada. 6’345.000 pesos.

Pago de servicios públicos. 110 millones de pesos anuales.

Vacaciones. 150 millones de pesos.

Administración de la vivienda. 16 millones de pesos.

Vestuario de las tres hijas. 10 millones de pesos.

Celebración de cumpleaños. 30 millones de pesos para cada hija.

Recreación. 16 millones de pesos anuales.

