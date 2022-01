Exesposa de Muriel lo demandó por no pasarle la cuota alimentaria completa de sus tres hijas

Fruto de la relación entre Paula Andrea Rentería Bryon y el delantero colombiano Luis Fernando Muriel, nacieron tres hermosas hijas por las que el futbolista ahora es demandado.

Las exesposa de Muriel, le reveló al medio de comunicación Zona Cero que él no estaría cumpliendo con la cuota mensual acordada en un juzgado de familia de Barranquilla el 10 de agosto de 2020, para garantizar la manutención de las niñas.

«Yo no quería formar un escándalo ni mucho menos entrar en un problema con él (Muriel). Pero en vista que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo como debe ser», dijo la mujer al medio de comunicación.

Muriel debería pagar $30 millones mensuales, los cuales deberían ser entregados los primeros cinco días de cada mes así: $18 millones a la cuenta de banco de Paula y 12 millones de pesos restantes en una tarjeta de crédito.

Pero, según la mujer, él dejó de entregar el dinero completo hace unos meses, «no está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja», dijo Paula a Zona Cero.

Además de este escándalo que retumbó todo el fin de semana en medios de comunicación del país, Muriel no estuvo en la nómina para el compromiso de la Serie A italiana entre Atalanta y Lazio y, tampoco fue convocado por la Selección Colombia.

