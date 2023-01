Mural de Luís Díaz sobresale en las calles de Liverpool

Por estos días, mientras que el colombiano Luís Díaz se recupera luego de la recaída que sufrió en diciembre, un artista inglés se encargó de plasmar el rostro del delantero guajiro en las calles de un barrio de Anfield, como parte de una serie de murales que prometió pintar referentes a el conjunto de ‘Los Reds’.

El autor es John Culshaw, el cual prometió pintar en varios puntos de la ciudad, el rostro de un fichaje de la temporada, de esa forma catalogó a ‘Lucho’, dos caras de futbolistas que ya hagan parte del club y de tres de los jugadores que los hinchas del Liverpool elijan.

This is the first in a series of murals I plan to paint this (1) signing of the season (2) player of the season (3) fan’s choice. I will be renewing these 3 murals every season so let me know who should go on the fan’s choice wall (past or present) pic.twitter.com/Kyhmy6ykLl

— John Culshaw (@JohnCulshaw8) January 26, 2023