La FIFA comenzó la venta de entradas para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en 16 ciudades anfitrionas distribuidas en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

En Estados Unidos, las ciudades sede serán Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Por su parte, México recibirá partidos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, mientras que Canadá tendrá como anfitrionas a Vancouver y Toronto.

Las entradas para la fase de grupos están disponibles a partir de $60 dólares, un valor que, en pesos colombianos, equivale aproximadamente a $235.500, al cambio de hoy.

Ahora bien, para aquellos que buscan una experiencia premium, los asientos más exclusivos en la final del torneo pueden costar hasta $6.730 dólares, lo que se traduce en cerca de $26.500.000 de pesos colombianos.

¡La que va ‘gratis’ al Mundial es la Selección, no usted! Estos son los precios de las boletas

La FIFA, adicionalmente, puso en venta cuatro categorías de entradas. La 1 son las boletas más costosas y están ubicadas en las zonas preferenciales de las gradas inferiores.

También la categoría 2 que se encuentran fuera de las áreas de la Categoría 1, tanto en las gradas inferiores como en las superiores.

Por su parte la categoría 3, corresponde a los puestos que están ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2, generalmente en las gradas superiores.

Finalmente la categoría 4, correspondiente a la opción más económica, con asientos en las gradas superiores fuera de las áreas de las categorías 1, 2 y 3.

Ahora bien, si lo que quiere es seguir a la Selección Colombia a donde le toque, la FIFA puso a la venta un paquete especial para seguir a Colombia.

Lo revelado indica que estas entradas tendrán un precio aproximado de $6.750 dólares, lo que equivale a unos $26.500.000 de pesos.

La misma FIFA indicó además que arranca el sorteo preferente de VISA y para ello invitó a los aficionados a registrarse del 10 al 19 de septiembre

El sorteo preferente de Visa es la primera oportunidad para entrar al proceso de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26.

