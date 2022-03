Mundial de Qatar: Clasificados y sorteo de la fase de grupos

Este viernes se llevará a cabo el sorteo de la Copa Mundial de Qatar 2022 en el centro de Convenciones de la ciudad de Doha, donde ya se conocen 27 de los 32 equipos participantes más los otros 2 clasificados Concacaf que se definirán esta noche.

La FIFA definió el armado de los bombos con referencia a la posición de las selecciones en el Ranking que se publicará mañana jueves, pero donde ya se da una idea de como será la organización según el último listado.

El sorteo del mundial se desarrollará con los tradicionales 4 bombos de ha 8 selecciones, ubicando en el último bombo las 3 casillas de los repechajes y cabe remarcar que no se podrá repetir dos paises de una misma confederación, exceptuando por los representantes de la UEFA debido a su cantidad.

Además quienes se ubiquen en el primer bombo serán los tradicionales cabezas de grupo, comenzando con el anfitrión Qatar quien si o sí estará en el grupo A.

Así serían los bombos para el sorteo del mundial

→ Bombo 1: Qatar (Grupo A), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal.

→ Bombo 2: Dinamarca, Holanda, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos (aún no confirmado pero si lo más probable).

→ Bombo 3: Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Canadá, Marruecos.

→ Bombo 4: Ghana, Túnez, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs Nueva Zelanda), Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

Los compromisos de los repechajes se disputarán entre el 13 y 14 de junio, definiendo así los últimos clasificados.

