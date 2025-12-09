La superestrella brasileña, Neymar Jr., acaba de generar revuelo tras conocerse la noticia de que deberá someterse a una operación de rodilla.

El anuncio se produce inmediatamente después de que el delantero lograra salvar al club de sus orígenes, el Santos de Brasil, de perder la categoría.

Aunque la intervención quirúrgica suele suponer un largo período de baja, el objetivo del jugador está claro y es ambicioso.

Ney quiere llegar a punto para la Copa del Mundo de 2026 y ser convocado por el seleccionador, Carlo Ancelotti.

La esperanza para el astro del fútbol reside en el equipo médico que lo atenderá, encabezado por el famoso “doctor milagro” y el fisioterapeuta Eduardo.

Este especialista es ampliamente reconocido en Brasil por lograr recuperaciones de futbolistas en tiempos récord.

Un ejemplo notable de su eficacia fue el caso del defensor David Luiz en 2015, a quien trató durante su paso por el PSG.

Una lesión que normalmente habría requerido más de dos meses de recuperación, fue solventada por Eduardo en apenas diez días.

¿Se perderá el Mundial? Neymar será operado de la rodilla

A pesar de la inminente cirugía y la presión mediática, Neymar ha decidido tomarse un breve respiro antes de afrontar su recuperación.

En declaraciones a Globo Esporte, el delantero fue categórico sobre su plan: “Me voy a desconectar del fútbol por unos 10 días, lo necesito. Después me voy a operar (lesión de rodilla) y, a partir de ahí, me voy a enfocar en la última misión”.

Con estas palabras, el jugador despejó cualquier duda sobre sus prioridades en el mediano plazo.

“¿Cuál es la última misión? LA COPA DEL MUNDO 2026”, sentenció Neymar. La intervención y el posterior proceso de rehabilitación serán cruciales, ya que marcarán la pauta para su regreso a las canchas y su disponibilidad para la Selección.

Con el apoyo del “doctor milagro” y el antecedente de recuperaciones asombrosas, el ídolo brasileño se aferra a la posibilidad de acortar los plazos y liderar a su selección en la próxima cita mundialista, un objetivo que se convierte ahora en su máxima motivación.

