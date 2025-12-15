Definidos los grupos de “El Mundial de los Pueblos” que se jugará en Caldas

El tradicional Torneo Intermunicipal de fútbol de Antioquia, en su sexagésima edición, ha definido los grupos con los doce protagonistas que lucharán por el título en la Fase Final.

El evento, que este año rinde homenaje a Juan Manuel Gómez Botero, reunirá a los mejores equipos de las subregiones.

La expectativa se centra en el municipio de Caldas, que será la sede de la gran fiesta futbolística programada del 25 de enero al 1 de febrero de 2026.

La emoción por el “Mundial de los Pueblos” alcanzó su punto álgido este viernes 12 de diciembre con la realización del sorteo oficial y el congreso técnico en el edificio Orama de Medellín.

Este encuentro crucial congregó a los representantes de los 12 municipios clasificados para establecer los tres grupos y el calendario oficial de la Fase Final.

La base del torneo incluye al actual campeón, El Santuario, junto a otros destacados como El Carmen de Viboral, Marinilla, Gómez Plata, Segovia, Nechí, Sopetrán, Bello, Cañasgordas, Pueblorrico y La Pintada, además del anfitrión Caldas.

El sorteo arrojó una distribución de grupos equilibrada y con duelos atractivos desde la fase inicial.

El Grupo A quedó conformado por Sopetrán, Marinilla, La Pintada y Gómez Plata, prometiendo un inicio con representación de varias subregiones.

Por su parte, el Grupo B será uno de los más observados, ya que incluye al actual campeón, El Santuario, junto a Segovia, Cañasgordas y Bello, configurando un desafío de alto nivel para el defensor del título.

Finalmente, el Grupo C se presenta como un cuadrangular de gran interés, pues lo integran Pueblorrico, Nechí, El Carmen de Viboral, y el anfitrión del certamen, el municipio de Caldas.

La inclusión del equipo sede en este grupo asegura que los partidos de la primera fase se vivan con una intensidad y un ambiente especiales en sus tribunas.

