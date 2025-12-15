Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Definidos los grupos de “El Mundial de los Pueblos” que se jugará en Caldas

    • Definidos los grupos de “El Mundial de los Pueblos” que se jugará en Caldas

    Definidos los grupos de “El Mundial de los Pueblos” que se jugará en Caldas
    Definidos los grupos del Torneo Intermunicipal de Antioquia en Caldas, donde doce equipos, incluyendo al campeón, disputarán el título en 2026. foto: Tomada de Facebook Liga Antioqueña de Fútbol
    Compartir:
    • Definidos los grupos de “El Mundial de los Pueblos” que se jugará en Caldas

    Resumen: La sexagésima edición del tradicional Torneo Intermunicipal de fútbol de Antioquia, que rinde homenaje a Juan Manuel Gómez Botero y es conocido como el "Mundial de los Pueblos", se celebrará en el municipio de Caldas del 25 de enero al 1 de febrero de 2026 con la participación de doce equipos. Tras el sorteo oficial y congreso técnico realizado en Medellín, se definieron los tres grupos de la Fase Final: el Grupo A está compuesto por Sopetrán, Marinilla, La Pintada y Gómez Plata; el Grupo B incluye al actual campeón El Santuario, junto a Segovia, Cañasgordas y Bello; y el Grupo C lo integran Pueblorrico, Nechí, El Carmen de Viboral y el anfitrión Caldas, garantizando una gran emoción desde el inicio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El tradicional Torneo Intermunicipal de fútbol de Antioquia, en su sexagésima edición, ha definido los grupos con los doce protagonistas que lucharán por el título en la Fase Final.

    El evento, que este año rinde homenaje a Juan Manuel Gómez Botero, reunirá a los mejores equipos de las subregiones.

    La expectativa se centra en el municipio de Caldas, que será la sede de la gran fiesta futbolística programada del 25 de enero al 1 de febrero de 2026.

    La emoción por el “Mundial de los Pueblos” alcanzó su punto álgido este viernes 12 de diciembre con la realización del sorteo oficial y el congreso técnico en el edificio Orama de Medellín.

    Este encuentro crucial congregó a los representantes de los 12 municipios clasificados para establecer los tres grupos y el calendario oficial de la Fase Final.

    La base del torneo incluye al actual campeón, El Santuario, junto a otros destacados como El Carmen de Viboral, Marinilla, Gómez Plata, Segovia, Nechí, Sopetrán, Bello, Cañasgordas, Pueblorrico y La Pintada, además del anfitrión Caldas.

    Definidos los grupos de “El Mundial de los Pueblos” que se jugará en Caldas

    El sorteo arrojó una distribución de grupos equilibrada y con duelos atractivos desde la fase inicial.

    El Grupo A quedó conformado por Sopetrán, Marinilla, La Pintada y Gómez Plata, prometiendo un inicio con representación de varias subregiones.

    Por su parte, el Grupo B será uno de los más observados, ya que incluye al actual campeón, El Santuario, junto a Segovia, Cañasgordas y Bello, configurando un desafío de alto nivel para el defensor del título.

    Finalmente, el Grupo C se presenta como un cuadrangular de gran interés, pues lo integran Pueblorrico, Nechí, El Carmen de Viboral, y el anfitrión del certamen, el municipio de Caldas.

    La inclusión del equipo sede en este grupo asegura que los partidos de la primera fase se vivan con una intensidad y un ambiente especiales en sus tribunas.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    La Selección Colombia de Futsal viaja a Francia para torneo internacional

    Doble Oro para Colombia en el Rio Indoor World Series de Arquería

    La Selección Colombia Sub-16 conoce su camino en la Copa UC de Santiago

    A Atlético Nacional se le perdió el gol: igualó 0-0 contra el DIM en el primer juego de la final

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

    ¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

    ¡Por el octavo título! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡Por el octavo título! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    Alejandro Restrepo quiere título con el DIM: Convocados para el primer juego de la final

    Alejandro Restrepo quiere título con el DIM: Convocados para el primer juego de la final


    [grupos] [fixture items="7"]