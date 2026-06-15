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    Mundial 2026: Resultados del 14 de junio y tablas de posiciones grupos E y F

    Con el debut de las selecciones correspondientes a los grupos E y F, la tabla de posiciones comienza a tomar forma de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

    Publicado por: SoloDuque

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    Mundial 2026: Resultados del 14 de junio y tablas de posiciones grupos E y F

    Resumen: Con el debut de las selecciones correspondientes a los grupos E y F, la tabla de posiciones comienza a tomar forma de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La jornada del domingo 14 de junio dejó una lluvia de goles y grandes sorpresas en la Copa del Mundo 2026. Con el debut de las selecciones correspondientes a los grupos E y F, la tabla de posiciones comienza a tomar forma de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

    A continuación, el resumen de la fecha:

    Resultados de la jornada

    • Grupo E: Alemania 7 – 1 Curazao

    • Grupo E: Costa de Marfil 1 – 0 Ecuador

    • Grupo F: Países Bajos 2 – 2 Japón

    • Grupo F: Suecia 5 – 1 Túnez

    Tablas de posiciones

    Tras disputarse la primera fecha para estos cuadrangulares, así quedó la clasificación general:

    Grupo E

    Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
    1 Alemania 1 1 0 0 7 1 +6 3
    2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 +1 3
    3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
    4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

    Grupo F

    Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
    1 Suecia 1 1 0 0 5 1 +4 3
    2 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
    3 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
    4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

    (PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos Empatados, PP: Partidos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, DG: Diferencia de Gol, Pts: Puntos).

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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