Mundial 2026: Resultados del 14 de junio y tablas de posiciones grupos E y F

Resumen: Con el debut de las selecciones correspondientes a los grupos E y F, la tabla de posiciones comienza a tomar forma de cara a la clasificación a la siguiente ronda.
Minuto30.com .- La jornada del domingo 14 de junio dejó una lluvia de goles y grandes sorpresas en la Copa del Mundo 2026. Con el debut de las selecciones correspondientes a los grupos E y F, la tabla de posiciones comienza a tomar forma de cara a la clasificación a la siguiente ronda.
A continuación, el resumen de la fecha:
Resultados de la jornada
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Grupo E: Alemania 7 – 1 Curazao
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Grupo E: Costa de Marfil 1 – 0 Ecuador
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Grupo F: Países Bajos 2 – 2 Japón
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Grupo F: Suecia 5 – 1 Túnez
Tablas de posiciones
Tras disputarse la primera fecha para estos cuadrangulares, así quedó la clasificación general:
Grupo E
Grupo F
(PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos Empatados, PP: Partidos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, DG: Diferencia de Gol, Pts: Puntos).
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