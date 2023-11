Mumbrú: «La gente se fija en Campazzo y Tavares pero el Madrid tiene mil jugadores»

Valencia, 13 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, advirtió que pese a la importancia y a la atracción que ejercen el base argentino Facu Campazzo y el interior caboverdiano Walter Tavares en el juego del Real Madrid, al que reciben este martes en la Euroliga, su rival tiene muchas más armas.

“Ellos son un equipo que llega sin derrotas, son un gran equipo, con una plantilla larga y jugadores determinantes en todas las posiciones. La gente se fija solo en (Facu) Campazzo y en (Walter) Tavares pero hay mil jugadores más. Nos tendremos que multiplicar para ser competitivos”, señaló en declaraciones a los medios.

"Debemos hacer muchas cosas bien y cometer pocos errores porque en cuanto haces el Madrid te los castiga. Debemos ser capaces de parar la línea exterior, que es demoledora aparte de grande y la interior, que, además de grande, es bastante efectiva", añadió.

El técnico admitió que al no tener como en otras temporadas ‘cincos’, que puedan lanzar con solidez desde la línea de 6’75, deberán usar otra estrategia ante Tavares. “Antes tratábamos de abrirlo y ahora nos tendremos que buscar la vida para explotar nuestras virtudes y encontrar la manera de generar espacios, porque, si no movemos a Tavares, se nos complicará todo”, señaló.

“Es una de las mejores defensas y lo combina con uno de los mejores ataques, si no, no llevarían diecisiete victorias seguidas. Debemos de estar bien en los dos lados del campo, a ver si tácticamente encontramos soluciones contra una defensa férrea y grande pero también nuestra defensa debe salir a florecer porque tienen mucho talento en todas sus posiciones”, recordó.

El técnico dijo que deben empezar con la misma "comunión máxima (con la Fonteta)” con la que acabaron el último cuarto ante el Zaragoza el pasado domingo y pidió que jugadores que no siempre son protagonistas mantengan el paso al frente que dieron en ese encuentro.

“Josep (Puerto) estuvo impresionante en el tercer cuarto, estuvo muy bien Xabi López-Arostegui, Nate (Reuvers) también me gustó mucho aunque no hiciera grandes números. Seguimos haciendo un equipo largo porque tenemos tres partidos y si no lo hacemos no llegamos al domingo, seguro”, señaló en referencia a los duelos que tienen el viernes ante el Barça en la Euroliga y el domingo frente al Baskonia en la acb.

Por: EFE