Multinacional portuguesa Mota-Engil no cumplió con obras de megacolegios: Ministra de Educación

Este viernes la ministra de Educación, María Victoria Angulo, planteó que la multinacional portuguesa Mota-Engil, encargada de construir los megacolegios del país, fue la que incumplió los contratos y por eso se intervino.

La ministra planteó en Caracol Radio que afortunadamente el dinero de la construcción está en la Fiducia y resaltó que lo que se busca es finalizar los contratos para avanzar en la construcción de más de 30 mil aulas en el país.

Lea también: Gobernación de Antioquia le pidió al Ministerio de Educación devolver los dineros de los megacolegios

“El país tiene que saber que no se les ha incumplido con los pagos. Ante el incumplimiento intervenimos (…) Las obras de los megacolegios no han sido abandonadas por el Fondo de Infraestructura Educativa (FFIE), debido a que no es el ejecutor de estas”, aseguró la ministra Angulo.

Finalmente, la ministra planteó que el Gobierno está ‘luchando’ con los órganos de control para que las obras se hagan y señaló que ante los incumplimientos de la multinacional portuguesa procederá por la finalización de estos contratos.