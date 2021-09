Multan a Piedad Córdoba por viajar desde Venezuela e ingresar irregularmente a Colombia

Piedad Córdoba, quien fue Senadora de la República y Representante a la Cámara por 15 años, ha sido noticia en los últimos días por su presunto ingreso irregular a Colombia.

La abogada, nacida en Medellín, habría ingresado la tarde de este martes 14 de septiembre por el Puente Internacional Simón Bolívar, procedente de Venezuela, según medios de comunicación nacionales, Córdoba, cruzó la frontera, se subió a una camioneta y se fue sin hacer ningún registro migratorio.

Este hecho, fue considerado una falta considerable por parte de Migración Colombia por lo que decidieron iniciar un proceso administrativo sancionatorio.

La sanción a Piedad Córdoba

En un comunicado oficial, la entidad indicó además que tendrá una sanción económica, «de acuerdo con la normatividad migratoria vigente, en el caso de los ciudadanos colombianos, la omisión de sello acarreará una sanción económica de hasta ocho (8) salarios mínimos mensuales legales vigentes».

Aunque no dio a conocer los motivos por los cuales estaba en el vecino país, Córdoba si hizo referencia a su traslado en silla de ruedas, en sus redes sociales escribió, «hoy dicen que metí la pata, pero la verdad es que me la quebré. A los que me llamaron y me escribieron les agradezco todo el cariño. Me encuentro bien y sigo pisando firme. Hay Piedad pa’rato».

#ComunicadoOficial | Respecto a la información que viene circulando a través de medios abiertos de comunicación y redes sociales, en el que se evidencia el ingreso al país de la ciudadana Piedad Esneda Córdoba Ruíz.

