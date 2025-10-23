Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • “Nos multan si hablamos»: Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta

    • “Nos multan si hablamos»: Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta

    “Nos multan si hablamos": Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta
    Tras la multa a Morelos por hablar, los jugadores de Atlético Nacional guardan silencio en zona mixta, temiendo nuevas sanciones. Foto: Tomada de video de X @NacionalsPasion
    Compartir:
    • “Nos multan si hablamos»: Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta

    Resumen: Tras el partido de Atlético Nacional contra Once Caldas, los jugadores del equipo optaron por un inusual silencio en la zona mixta, negándose a dar declaraciones a los periodistas, lo que fue interpretado como una protesta y un gesto de apoyo a su compañero Alfredo Morelos, quien había sido sancionado con dos semanas de suspensión y una multa de más de 85 millones de pesos por haber admitido en esa misma zona que se había "tirado" tras sentir un toque; el lateral Camilo Cándido confirmó la razón del mutismo al declarar: "Nos multan si hablamos".

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un hecho particular se vivió en la noche de este miércoles, 22 de octubre, en la zona mixta de Atlético Nacional, al cierre del partido contra Once Caldas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Tradicionalmente, un grupo de periodistas se ubican en un pasillo por donde ‘desfilan’ los jugadores a la espera de que entreguen declaraciones en la denominada zona mixta.

    Normalmente los jugadores hablan, hacen bromas y entregan impresiones del partido o de sus rendimientos.

    En una de esas zonas mixtas fue donde Alfredo Morelos, atacante del verde paisa, declaró que era un jugador muy inteligente y que se tiró cuando sintió un toque.

    Esas declaraciones le costaron al jugador dos semanas sin poder jugar y adicionalmente una multa superior a los 85 millones de pesos.

    “Nos multan si hablamos»: Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta

    Precisamente la sanción, producto de esas declaraciones en zona mixta, provocó que en la noche de este miércoles ninguno de los integrantes del verde paisa quisieran hablar.

    Uno a uno fueron pasando los crack, algunos ignorando por completo a los periodistas, otros básicamente levantando la mano en señal de que no iban a hablar y algunos con simples horas.

    El que dijo poquito, pero suficiente, fue Camilo Cándido, el lateral por derecha lanzó una frase que lo explicó todo.

    “Nos multan si hablamos”, dijo el jugador, confirmando que lo que estaba ocurriendo, inusual por demás, era una especie de protesta y de respaldo al ‘búfalo’.

    Lo que no se sabe es hasta cuando guardarán silencio los jugadores en la zona mixta.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    Hinchas de Atlético Nacional critican la designación de Wilmar Roldán como el árbitro para el clásico frente al DIM

    ¡Atlético Nacional, semifinalista de la Copa BetPlay! Derrotó a Once Caldas 2-0

    ¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    Hinchas de Atlético Nacional critican la designación de Wilmar Roldán como el árbitro para el clásico frente al DIM

    Hinchas de Atlético Nacional critican la designación de Wilmar Roldán como el árbitro para el clásico frente al DIM

    “Nos multan si hablamos»: Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta

    “Nos multan si hablamos»: Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta

    ¡Atlético Nacional, semifinalista de la Copa BetPlay! Derrotó a Once Caldas 2-0

    ¡Atlético Nacional, semifinalista de la Copa BetPlay! Derrotó a Once Caldas 2-0

    ¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

    ¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas


    [grupos] [fixture items="7"]