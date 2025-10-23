Un hecho particular se vivió en la noche de este miércoles, 22 de octubre, en la zona mixta de Atlético Nacional, al cierre del partido contra Once Caldas.

Tradicionalmente, un grupo de periodistas se ubican en un pasillo por donde ‘desfilan’ los jugadores a la espera de que entreguen declaraciones en la denominada zona mixta.

Normalmente los jugadores hablan, hacen bromas y entregan impresiones del partido o de sus rendimientos.

En una de esas zonas mixtas fue donde Alfredo Morelos, atacante del verde paisa, declaró que era un jugador muy inteligente y que se tiró cuando sintió un toque.

Esas declaraciones le costaron al jugador dos semanas sin poder jugar y adicionalmente una multa superior a los 85 millones de pesos.

“Nos multan si hablamos»: Camilo Cándido, ‘explicó’ el silencio de los jugadores de Atlético Nacional en zona mixta

Precisamente la sanción, producto de esas declaraciones en zona mixta, provocó que en la noche de este miércoles ninguno de los integrantes del verde paisa quisieran hablar.

Uno a uno fueron pasando los crack, algunos ignorando por completo a los periodistas, otros básicamente levantando la mano en señal de que no iban a hablar y algunos con simples horas.

El que dijo poquito, pero suficiente, fue Camilo Cándido, el lateral por derecha lanzó una frase que lo explicó todo.

“Nos multan si hablamos”, dijo el jugador, confirmando que lo que estaba ocurriendo, inusual por demás, era una especie de protesta y de respaldo al ‘búfalo’.

Lo que no se sabe es hasta cuando guardarán silencio los jugadores en la zona mixta.

¡ATENCIÓN! Ningún jugador del VERDE habló en Zona Mixta… "NOS MULTAN DESPUÉS QUE HABLAMOS": manifestó Camilo Cándido al pasar… Video: @pelotatendida pic.twitter.com/VegzXg3R68 — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) October 23, 2025

