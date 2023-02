VIDEO Le cobraron multa a Feid por no llevar casco Las redes no perdonan y el transito menos

in

El cantante paisa Feid o FERXXO, cada vez gana más fama a nivel mundial, por lo que se ha vuelto un personaje muy reconocido y con el que muchos quisieran toparse en la calle y al menos tomarse una foto.

Y para fortuna de sus fanáticos, el cantante paisa recorre las calles de su ciudad con frecuencia y tranquilidad por lo que no es nada raro encontrarlo por ahí.

Y ¿será que tanta es la tranquilidad que Ferxxo fue multado por un guarda de tránsito?

Hace poco comenzó a circular en redes sociales un video donde se le ve a “Feid” recibiendo un parte, según comentarios por no llevar casco.

En este mismo se ve como algunos se acercan a él para tomarse fotos, mientras quien está grabando dice “ah, con razón” al descubrir que este sería el cantante de reguetón.

Sin embargo, aunque las redes no perdonas y todo lo viralizan. Los guardas no perdonan y si se incumple la ley, castigan. Parece ser, que los influenciadores tampoco perdonan y no dejan pasar una pequeña oportunidad para hacer fama.

Pues sí, aunque este video logró volverse viral, porque en un inicio muchos creyeron que este era Feid, lo cierto es que otros tantos afirman que no es el cantante y que se trata de alguien que quiso imitarlo para ganar fama, así cómo ya sucedió hace poco con Daddy Yankee, y algunos cuantos.

