Luz Dinency y Flavia asumen el reto de ser la primera plancha conformada por mujeres en el Comité Departamental de Cafeteros: En el oriente vota por la Plancha 2

Resumen: A escasos días de que se abran las urnas, Luz Dinency y Flavia Nelsy recorren los cafetales del Oriente antioqueño con un mensaje claro para los cedulados: "Necesitamos de su voto para llevar la voz de las mujeres al Comité Departamental".

Las mujeres del oriente antioqueño buscan hacer historia: Vota por la primera plancha 100% femenina que aspira al Comité Departamental de Cafeteros

Minuto30.com .- Las Elecciones Cafeteras de este 2026 no son unas elecciones más para el Oriente antioqueño. En medio de la contienda gremial, se está gestando un hito histórico para la equidad de género en el campo colombiano: por primera vez, una plancha conformada exclusivamente por dos mujeres aspira a ganarse un lugar en el máximo órgano directivo del café en la región.

Se trata de Luz Dinency Galvis Pareja, candidata principal, y Flavia Nelsy Mazo Olaya, su fórmula a la suplencia. Ambas son descritas en sus comunidades como «cafeteras de pura cepa»; mujeres forjadas en los cafetales de Sonsón y Granada, conocedoras del trabajo duro, que hablan con el corazón pegado a la tierra y que saben perfectamente lo que cuesta sacar adelante una cosecha.

Rompiendo el molde de «los mismos de siempre»

El reto que asumen no es menor. El Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia está integrado por 12 miembros, seis principales y seis suplentes, que representan a las distintas circunscripciones. Sin embargo, en toda su historia, el cuadro principal nunca ha sido ocupado por una mujer. Actualmente, el liderazgo femenino se limita a tres puestos de suplencia.

Para Galvis y Mazo, esta realidad tiene que cambiar. Con un discurso arraigado a las necesidades de su subregión, las candidatas han alzado la voz buscando una transformación real.

«Durante años hemos visto a los mismos de siempre. En el Comité Departamental de Cafeteros las mujeres hemos sido las ‘nunca’. El oriente necesitan sangre nueva. Por eso, asumimos el reto de ser la primera plancha conformada por mujeres en el Comité (…) para alzar la voz por mejores condiciones» , expresaron las líderes cafeteras en su correría.

«La columna vertebral del campo»

La propuesta de esta dupla femenina trasciende la representatividad de género y se enfoca en el tejido social que sostiene la caficultura. Su bandera principal es la dignificación de los hogares que dependen del grano y la correcta distribución de los recursos gremiales.

«Las mujeres somos la columna vertebral del campo. Detrás de cada bulto de café hay un hogar luchando; mi prioridad será poner a la familia en primer lugar y asegurar que los recursos lleguen directamente a la vereda», puntualizó la candidata principal.

A escasos días de que se abran las urnas, Luz Dinency y Flavia Nelsy recorren los cafetales del Oriente antioqueño con un mensaje claro para los cedulados: «Necesitamos de su voto para llevar la voz de las mujeres al Comité Departamental».

Estas elecciones se perfilan como la oportunidad para que el liderazgo femenino asuma, por fin, una vocería protagónica y en propiedad en el rumbo de la caficultura regional.

En las elecciones de septiembre vota por la plancha 2 al oriente antiqueño. Ten en cuenta que 1, 2 y 3 de septiembre todas las circunscripciones pueden votar de manera electrónica. Presencial se vota el 5 de septiembre en la circunscripción del oriente.