Mujeres: hagamos historia en la política colombiana con la primera mujer presidente

Colombia atraviesa un momento complejo en materia de gobernabilidad. Las tensiones entre las ramas del poder público, los desafíos en seguridad y el comportamiento de la economía han generado un clima de incertidumbre que impacta directamente la vida de los ciudadanos. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), variables como el costo de vida y la informalidad siguen siendo preocupaciones centrales para los colombianos. A esto se suma una creciente desconfianza institucional reflejada en mediciones de firmas como Invamer. En este contexto, el país enfrenta no solo una crisis, sino también una oportunidad: repensar el liderazgo político y abrir paso a nuevas formas de gobernar.

En ese escenario, figuras como Paloma Valencia han cobrado relevancia dentro del debate público. Abogada, filósofa y senadora, su trayectoria ha estado marcada por el control político y la defensa de posturas firmes en materia institucional. Su protagonismo también refleja un fenómeno más amplio: el crecimiento de la participación de las mujeres en espacios históricamente dominados por hombres. Según ONU Mujeres, aunque la participación femenina en política ha aumentado, aún persisten brechas importantes que limitan su acceso a los más altos cargos de poder.

El papel de las mujeres en la política no es menor. Va más allá de la representación simbólica: implica incorporar nuevas perspectivas en la toma de decisiones. Estudios del Banco Mundial evidencian que una mayor participación femenina en el liderazgo político está asociada con mejores resultados en políticas públicas, especialmente en áreas sociales. Colombia ha avanzado, pero sigue en deuda con la posibilidad de que una mujer lidere la Nación desde la Presidencia.

Hoy, el país se enfrenta a distintas opciones políticas que representan visiones claramente diferenciadas. Por un lado, Iván Cepeda encarna una visión de izquierda populista, asociada a posturas progresistas y a la continuidad de algunas de las políticas impulsadas por el actual gobierno de Gustavo Petro. Su enfoque gira en torno a la ampliación del Estado, la transformación del modelo económico, la lucha de clases, la equidad, la paz total, sin justicia social y el paternalismo excesivo.

Por otro lado, el abogado Abelardo de la Espriella, sin tener experiencia en el sector público, representa una postura de derecha más radical, con un discurso centrado en la seguridad, el orden y una visión más estricta, apelando a sectores que reclaman respuestas contundentes frente a la criminalidad y la crisis institucional.

En medio de estas dos corrientes aparece una alternativa de centro-derecha encabezada por Paloma Valencia, quien plantea una propuesta basada en la unidad nacional, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la confianza en el Estado. Su discurso busca convocar a distintos sectores políticos y sociales, posicionándose como una opción que pretende equilibrar firmeza y gobernabilidad en un escenario altamente polarizado.

Los avances de las mujeres en Colombia y el mundo son evidentes, aunque aún insuficientes. Desde figuras históricas como Policarpa Salavarrieta, hasta lideresas como Noemí Sanín y Marta Lucía Ramírez, el país ha sido testigo del impacto femenino en la vida pública. A nivel internacional, liderazgos como Angela Merkel o Michelle Bachelet, han demostrado que las mujeres pueden dirigir naciones con eficacia, visión y estabilidad.

Finalmente, Colombia acumula más de 200 años de historia, en los que las mujeres han sido protagonistas, ocupando cargos relevantes como ministras, vicepresidentes, alcaldes, concejales, congresistas, aunque aún no han llegado a la Presidencia. Este hecho representa un reto pendiente en términos de equidad y representación. Por ello, estas elecciones serán decisivas no solo para definir el rumbo político del país, sino también para avanzar hacia una democracia más incluyente.

El llamado es claro: votar con conciencia, evaluar propuestas y elegir con responsabilidad. El momento es ahora. Colombia tiene la oportunidad de hacer historia y abrirle paso a un liderazgo distinto por eso es tiempo de escoger una postura que una que lidere y solucione los problemas de todos los Colombianos, y dar paso a una nueva era de unidad por eso, convoco a todas las mujeres y hombres a votar por la mejor opción.

Por Jennifer Gallón abogada y Defensora de Derechos Humanos.