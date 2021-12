¿Es su caso? La ciencia asegura que casarse con un hombre feo hace más feliz a las mujeres

Pese a que muchas mujeres buscan un hombre atractivo para compartir su vida, al parecer, casarse con un hombre menos agraciado tendría sus ventajas, pues un estudio realizado por la Universidad Estatal de Florida -Estados Unidos-, aseguró que esto hace más felices a las mujeres.

El estudio se realizó con 113 personas casadas, con el fin de abordar su comportamiento para determinar cómo es su relación, y saber si la belleza influye o no para llevar una relación sana.

Los resultados evidenciaron que los hombres atractivos que tienen por pareja una mujer menos agraciada -según los estándares de belleza de la sociedad-, tienden a tener más problemas en su relación sentimental, debido a que las inseguridades suelen estar más presentes en la etapa matrimonial.

Sin embargo, la ponente Tanya Reynolds, y quien contribuyó al desarrollo del proyecto, realizó una consulta con parejas que llevan más de 20 años de relación, y descubrió que a las mujeres atractivas no les interesa tener a su lado a un hombre poco atractivo, pues esto significa que no tienen que «competir» contra otras mujeres por el aspecto físico de su esposo, es decir, que no sufren de inseguridades ni temen ser víctimas de una infidelidad.

