Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Mujeres confrontan a «pandilla» por uso de pólvora en Belén Miravalle y quedó en video

    ¡Los que no queremos pólvora somos más!

    Mujeres confrontan a «pandilla» por uso de pólvora en Belén Miravalle y quedó en video

    Resumen: La confrontación se produjo debido a que el uso de la pólvora estaba perturbando gravemente la tranquilidad y el descanso de los residentes de la zona, incluyendo niños, personas mayores y enfermos, así como las mascotas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una situación de tensión se vivió recientemente en el sector de Miravalle, Medellín, cuando un grupo de mujeres confrontó a una pandilla de jóvenes “desadaptados” que se encontraban detonando pólvora en zona residencial y a altas horas de la noche.

    La confrontación se produjo debido a que el uso de la pólvora estaba perturbando gravemente la tranquilidad y el descanso de los residentes de la zona, incluyendo niños, personas mayores y enfermos, así como las mascotas.

    En el video que circula en redes, se ve como las “valientes” mujeres exigieron a los sujetos que cesaran de detonar pólvora ante la molestia que generaban ya que alteraba el orden en el barrio.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La comunidad levanta la voz ante el uso irresponsable de pólvora y el impacto negativo que genera en el ambiente y la convivencia de sectores residenciales.

    ¡Los que no queremos pólvora somos más!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


