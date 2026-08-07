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    «Mujeres al Volante»: Medellín se engalanó con el histórico 29° Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

    El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos se consolida una vez más no solo como uno de los eventos más masivos y esperados de la Feria de las Flores

    Publicado por: SoloDuque

    «Mujeres al Volante»: Medellín se engalanó con el histórico 29° Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

    Resumen: El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos se consolida una vez más no solo como uno de los eventos más masivos y esperados de la Feria de las Flores

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    Minuto30.com .- En pleno día festivo nacional, la capital antioqueña vivió una de las jornadas más espectaculares y emotivas de la Feria de las Flores 2026. Las principales vías de la ciudad se convirtieron en un verdadero museo rodante para celebrar la edición número 29 del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, un evento que este año tuvo un propósito muy especial: reivindicar y exaltar el papel de la mujer en la historia automotriz de la región.

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    Bajo la temática «Mujeres al Volante», miles de familias se agolparon en las calles para disfrutar del paso de estas joyas de la ingeniería mecánica, en un certamen que combinó la nostalgia del pasado con un poderoso mensaje de equidad y liderazgo.

    La lente de Adriana Vergara, para Minuto30, captó la belleza del desfile.

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    Un homenaje a las pioneras de la conducción

    Históricamente, el mundo de los motores y la colección de vehículos antiguos ha sido percibido como un espacio mayoritariamente masculino. Sin embargo, la organización de la Feria de las Flores decidió dar un giro este año para contar la historia no contada: la de aquellas mujeres valientes que desafiaron las convenciones sociales de su época para tomar el control del volante.

    El desfile rindió un tributo central a Lucía Isaza Agudelo, reconocida como una de las figuras pioneras de la conducción en Antioquia. Su legado representa a esa generación de mujeres ilustres que, con determinación, se abrieron paso en las carreteras de un departamento montañoso y agreste, demostrando que la pasión por la conducción no tiene género.

    «Este año no solo aplaudimos la belleza de las máquinas, sino la fuerza y la historia de las mujeres que han estado detrás del volante, abriendo caminos literales y figurativos para las nuevas generaciones», fue el sentir generalizado de los asistentes que vibraron con el paso de las caravanas.

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    Las calles engalanadas de Medellín

    El ambiente festivo de este viernes 7 de agosto fue inmejorable. El sol acompañó un recorrido donde cada vehículo contaba una historia diferente. Los espectadores pudieron admirar desde los robustos modelos de los años 20 y 30, hasta los coloridos y veloces íconos de las décadas de los 60 y 70.

    Las tripulaciones, como dicta la tradición, se vistieron rigurosamente con atuendos correspondientes a la época de sus vehículos. Pero este año, el protagonismo visual y narrativo lo tuvieron ellas: conductoras, copilotos y mecánicas que, ataviadas con vestidos de época, sombreros, gafas vintage y pañoletas al viento, arrancaron los aplausos y ovaciones del público antioqueño.

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    Más que un desfile, un patrimonio vivo

    El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos se consolida una vez más no solo como uno de los eventos más masivos y esperados de la Feria de las Flores, sino como una fundación y un evento con un profundo sentido social. Los fondos recaudados a través de las inscripciones y patrocinios tradicionales seguirán destinados a fundaciones que apoyan a poblaciones vulnerables, manteniendo intacto el espíritu solidario de los paisas.

    Con la temática «Mujeres al Volante», la edición 29 pasará a la historia como un hito de inclusión. Medellín demostró hoy que el rugir de los motores suena mucho mejor cuando celebra la historia, el empuje y el liderazgo de las mujeres antioqueñas.

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    Fotos: Adriana Vergara
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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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