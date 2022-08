¡Qué tesa!: Mujer de 93 años voló atada a un avión y rompió récord

Betty Bromage, de 93 años, es la mujer sobrevoló los cielos de Inglaterra atada a un avión en búsqueda de vivir emociones fuertes y se animó a realizar un viaje en el que se desafió por completo.

«A mi edad no puedo correr, así que busqué otras ideas y me inspiré en el anuncio de Crunchie para caminar con alas. Pensé ‘creo que podría hacer eso’ ¡y eso fue lo que me hizo empezar!», comentó Bromage a medios de comunicacion.

A pesar de la edad y de sufrir de artritis en el cuello, Betty decidió realizar esta hazaña, todo para recaudar fondos para una obra benéfica de cuidados paliativos.

