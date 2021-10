FOTOS: ¡Qué ‘boleteada’! Mujer vende artículos de su casa por Facebook y los compara con su ex

Esta semana se hizo viral la historia de una mujer, quien vende los artículos de su casa a través de Facebook de una forma bastante particular, pues los compara con su ex.

La protagonista de este hecho es Marina Schwarcz, de 43 años, quien era residente en la ciudad de Argentina con su pequeño hijo, y decidió mudarse a Concordia, por lo que quiso vender algunos objetos que tenía en su casa.

“Espantosa mesa antigua que me regaló mi ex. Traída de Finlandia. Al pedo. De Moreno era más linda”, escribió sobre una mesa. Luego, en la descripción, detalló: “Antigüedad. Centro de cobre. Madera súper pesada (igual que él). Mide 1.20m. de diámetro aprox. (igual que él). Escucho ofertas coherentes por la mesa. Por suerte a él ya se lo llevaron. Tenían que verlo entrar con esa cagada en el portaequipaje. Su cara de felicidad y la suspensión del auto rota… Debería haberme dado cuenta ahí. Ese era el momento de correr lejos. Qué boluda”, escribió la mujer.

Utilizando la misma técnica, puso en venta una nevera a la que comparó con su exnovio: “Vieja, fría y oxidada heladera, como mi ex”. Y escribió en la descripción: “Estuvo siempre vacía, el caradura no colaboraba ni con los hielitos. Si se trata de frío está de 1000 puntos. Estando a su lado no vas a saber lo que es el calor. Al lado de mi ex digo. Le funciona de 10 el motor (no como a él). Cuadrada pesada y antigua (como él). Escucho ofertas razonables por la heladera. A él te lo entrego gratis”.

Tras esta original idea, la mujer se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, reveló al medio Todo Noticias que no ha podido vender nada a pesar de haberse vuelto tan popular.

“Para la mesa fogonera va a tener que llegarme una oferta muy jugosa. El feedback con los posibles compradores fue genial. Realmente todos son geniales. Hasta me invitaron a salir, ¡de todo me invitaron! Sinceramente no sé qué fue mejor, si mis publicaciones o las respuestas”, dijo al canal argentino.

Así publicó la mujer la venta de los productos

