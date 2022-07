Mujer trans fue atacada con una navaja en un hotel de Medellín

Un nuevo hecho de violencia contra la población LGBTIQ+ se registró en Medellín y, en esta ocasión, una mujer trans fue víctima de un brutal ataque, al parecer, por parte de un hombre dentro de un hotel.

Según conoció Minuto30, todo ocurrió cuando a la mujer trans de 35 años de edad, se le acercó un hombre a pedirle un servicio sexual, entraron al hotel y «estando en el hotel, después de que lo atendí, ya cuando yo iba saliendo de la habitación, fue que el señor me agrede con un arma punzante», dijo.

Cuando ella le reclamaba por las agresiones, dice que el hombre le respondió que «no iba a dejar todas las cosas así».

La mujer trans habría sido confundida con otra «muchacha»

Y es que, según la víctima, «horas antes el hombre había tenido problemas con otra muchacha», manifestó que estaban vestidas muy similar, por lo que «podría yo decir que nos confundió de esa manera», dijo.

Sin embargo, recalca que el hombre se encontraba en estado de embriaguez.

Luego del ataque, dice que la auxiliaron personas que trabajaban en el hotel; sin embargo, «cuando yo salgo del hotel, yo no me quería ir al hospital hasta que llegara la Policía, pero me montaron a un taxi y me llevaron al hospital», relató.

Asegura que lo único que le han entregado son los datos del presunto agresor y que, al parecer, no ha sido capturado; aunque ya se presentó a la Fiscalía a poner la denuncia, manifiesta que «lo que me da indignación es que él esté libre».

En cuanto a su estado de salud, manifiesta que fue agredida inicialmente en la cabeza, luego «me dio con la navaja cerrada en el ojo, en la nariz y varias partes del cuerpo», después abrió la navaja y alcanzo a cortarla en la cara, en el labio; le han realizado dos cirugías, dice.

«Prácticamente por un ojo no puedo ver», dijo; además, está pendiente de una ecografía para saber si el daño es interno.

«Emocionalmemte yo me siento muy mal (…) hay momentos en los que me pongo a pensar que no me importa donde me cortaron, lo que me interesa es volver a ver, me deprime verme en el espejo y ver que tengo el ojo abierto pero no veo», manifiesta.

